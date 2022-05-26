Google отключает часть серверов в России. Что будет с ценами на интернет

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В данный момент Google отключила только небольшое количество серверов, помогающих ускорять загрузку своих сервисов в России. Если компания захочет полностью отключить эти серверы, провайдеры столкнутся с ростом расходов и будут вынуждены поднять цены. Об этом «Вечерней Москве» рассказал генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков, комментируя отключение части серверов Google Global Cache.

По его словам, уведомление от Google получило очень небольшое количество организаций.

— Доля абонентов там ничтожно мала. Это затруднит им использование подобного варианта, который позволяет экономить на трафике. Вопрос в том, что, надеюсь, на другие компании это не распространится, — заметил Кусков.

Собеседник «ВМ» отметил, что у многих компаний (например, у Яндекса) есть серверы, аналогичные серверам Google. Однако, если операторы будут вынуждены самостоятельно заниматься ускорением загрузки, им придется повысить стоимость услуг, подчеркнул собеседник «ВМ». В противном случае сервисы Google начнут работать медленнее — это скажется на комфорте просмотра видео на YouTube, предупредил эксперт.

Как отметил специалист, пока не идет речи о полном отключении серверов.

— Решится ли на это Google? Трудно сказать, но пока полным уходом тут не пахнет. Это уведомление пришло только единицам игроков, связанным со структурами, попавшими под санкции, — подытожил Кусков.

Компания Google уведомила нескольких российских провайдеров о расторжении договоров на обслуживание серверов Google Global Cache.