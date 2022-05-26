СМИ: Google отключит в России часть ускоряющих загрузку контента серверов

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Компания Google уведомила нескольких российских провайдеров о расторжении договоров на обслуживание серверов Google Global Cache, которые используются для ускорения загрузки сервисов Google, в том числе контента YouTube. Об этом РБК сообщили источники на телекоммуникационном рынке, также об этом рассказал и глава юридической компании «Ордерком» Дмитрий Галушко в своем Telegram-канале.

По словам юриста, уведомления получили несколько операторов связи, в том числе оренбургский провайдер «Радиосвязь». Он получил письмо от одной из ирландских «дочек» Google — компании Raiden Unlimited Company, в котором было сказано, что «в связи с изменениями правовой практики» серверы будут отключены и в ближайшее время и сотрудники Google свяжутся с провайдером для того, чтобы вывести оборудование из эксплуатации.

Представитель «Радиосвязи» подтвердил РБК, что эти серверы отключили еще 19 мая, а через несколько дней пришло уведомление. Ему не известны причины отключения, но он предположил, что, возможно, Google посчитала данного оператора слишком маленьким, так как через установленный у него сервер проходил небольшой объем трафика.

Такое же уведомление получил провайдер «МФТИ Телеком». Собеседник издания связал отключение серверов с тем, что институт находится в санкционных списках.

24 мая генеральный директор компании YouTube Сьюзан Воджицки заявил, что видеохостинг не собирается покидать Россию. По его словам, видеохостинг в нынешнем конфликте может использоваться также для гуманитарных целей. Так, YouTube могут использовать организации дистанционного обучения детей.