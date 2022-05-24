В YouTube заявили, что видеохостинг не собирается покидать Россию

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Видеохостинг YouTube намерен продолжать работу в России. Об этом сообщила во вторник, 24 мая, генеральный директор компании Сьюзан Воджицки.

— Мы видим в этом конфликте, что информация действительно играет важную роль. Это причина, по которой мы еще работаем в России. Мы считаем, что важно доставлять в Россию независимые новости, — заявила она.

По словам Воджицки, видеохостинг в нынешнем конфликте может использоваться также для гуманитарных целей. Так, YouTube могут использовать организации дистанционного обучения детей. Также видеохостинг может быть использован для оказания медицинской помощи в полевых условиях, передает ТАСС.

До этого министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры) Максут Шадаев заявил, что видеохостинг YouTube не планируют закрывать в России.

В апреле Роскомнадзор запретил рекламировать американскую корпорацию Google и входящие в ее состав информационные ресурсы, в том числе и YouTube. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Уточняется, что к компании будут применены меры запрета на распространение рекламы Google и принадлежащих ей информационных ресурсов.