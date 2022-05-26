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Более 40 свертков с наркотиками изъяли у мужчины на юго-востоке Москвы

Елена Самойлова
Происшествия
Более 40 свертков с наркотиками изъяли у мужчины на юго-востоке Москвы
Фото: moscow-live
Россия, Москва, улица Юных Ленинцев Карта всех событий

В столичном районе Кузьминки задержан молодой человек, у которого при себе находилось более 40 свертков с наркотиками. Об этом в четверг, 26 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по столице.

По данным ведомства, 28-летнего мужчину задержали в результате патрулирования территории на улице Юных Ленинцев. При личном досмотре у него обнаружили 41 сверток с неизвестным веществом внутри.

Подозреваемый указал на места закладок, где были найдены еще два пакетика. Согласно проведенному исследованию, изъятое является метадоном, общей массой около 39 грамм.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Еще одного закладчика задержали в Королеве, с собой у него было более 200 свертков с наркотиками.

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