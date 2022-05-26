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Загрутдинов: Путепровод с М-4 «Дон» на МКАД готов на 75 процентов

Георгий Соланович
Город
Загрутдинов: Путепровод с М-4 «Дон» на МКАД готов на 75 процентов
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва
Россия, Москва, МКАД, 28-й километр, внутренняя сторона Карта всех событий

Специалисты завершили строительство трассы М-4 «Дон» на внутреннюю сторону МКАД на 75 процентов. Об этом сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в четверг, 26 мая.

— Путепровод с трассы М-4 «Дон» на внутреннюю сторону МКАД в сторону Варшавского шоссе построили на 75 процентов. В настоящее время ведутся работы по укрупнению между собой блоков металлоконструкций пролетных строений и устройству монолитной плиты пролетного строения, — уточнил глава депстроя.

По его словам, развязка на данном участке является одной из приоритетных в развитии транспортной системы города. Путепровод обеспечит выезд на федеральную трассу М-4 «Дон», а также улучшит транспортную доступность жителей районов Западного и Восточного Бирюлево, Царицыно и Ленинского округа Подмосковья.

В рамках проекта строители возведут семь эстакад, четыре надземных пешеходных перехода, тоннель и съезды на прилегающие улицы, передает «КП».

В Москве продолжается формирование транспортного каркаса. За последние десять лет построено более 1100 километров новых дорог — это порядка 20 процентов от существующей улично-дорожной сети. На карте города появилось более 330 искусственных сооружений — мостов, эстакад, тоннелей.

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