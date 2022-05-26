Дом в монохромной гамме построят в Нижегородском районе по реновации

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, 2-я Фрезерная улица, 6 Карта всех событий

Жилой дом в монохромной гамме с треугольными пилонами построят в Нижегородском районе Москвы по программе реновации. Об этом сообщил главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов в четверг, 26 мая.

— Площадь здания составит около 12 тысяч квадратных метров. Односекционный дом облицуют металлическими кассетами белого цвета, также сделают вставки темно-серого оттенка, — отметил Кузнецов.

Прилежащую территорию благоустроят, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов заявил, что в Можайском районе города строят и проектируют восемь жилых домов по программе реновации.

Первые этажи домов сделают нежилыми: там построят вестибюли, лифтовые холлы, комнаты дежурного, кладовые для хранения уборочного инвентаря, технические помещения и почтовые ящики. Также на первых этажах смогут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.

Новостройки возводят по адресам: улица Говорова, владение 14/16; улица Горбунова, владение 11/3; улица Гродненская, владение 7/9; улица Красных Зорь, владение 23/25; улица Толбухина, владение 2/4 и улица Петра Алексеева, владение 12.