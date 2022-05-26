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Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за грядущей непогоды

Лейла Алиева

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за грядущей непогоды
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за ожидаемого ухудшения погодных условий. Об этом в четверг, 26 мая, сообщили в Городском хозяйстве столицы.

— По прогнозам синоптиков, сегодня и завтра в столице ожидается дождь, наиболее интенсивными осадки будут предстоящей ночью. Непогода сохранится в течение всего завтрашнего дня и будет сопровождаться порывами ветра до 15 метров в секунду, — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего до вечера пятницы в отдельных районах города может выпасть до 30 миллиметров осадков — это почти 60 процентов месячной нормы.

Кроме того, в Telegram-канале Городского хозяйства призвали москвичей быть внимательными и не находиться под деревьями. Автомобилистам рекомендуется строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в столице в последние выходные мая. Он отметил, что дожди начнутся в столице в ночь на пятницу, 27 мая. Их интенсивность пойдет по убывающей вплоть до воскресенья.

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