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«На город обрушатся дожди»: синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве в последние выходные мая

Илья Ашуров

Сюжеты: 

Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
Город
«На город обрушатся дожди»: синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве в последние выходные мая
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

На предстоящих выходных в столице ожидается дождливая погода с температурой около 15–19 градусов тепла. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, дожди начнутся в столице в ночь на пятницу, 27 мая. Их интенсивность пойдет по убывающей вплоть до воскресенья.

— В предстоящие выходные на город обрушатся дожди летнего типа — послеполуденные и кратковременные, — говорит синоптик. — В субботу ожидаются умеренные дожди и температура воздуха около 15–17 градусов тепла. В воскресенье вероятность дождей меньше, местами могут наблюдаться небольшие осадки, воздух прогреется до плюс 20 градусов.

Также собеседник «ВМ» добавил, что «летние изменения» произойдут в городе уже совсем скоро: с начала следующей недели температура воздуха уверенно пойдет наверх.

До этого сообщалось, что в Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности до вечера 27 мая из-за грозы и сильного ветра.

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