Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Пары, которые быстро развелись

Пары, которые быстро развелись

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за грозы до вечера 27 мая

Александр Афонин

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за грозы до вечера 27 мая
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В столичном регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Причиной стала ожидаемая гроза. Об этом сообщил Гидрометцентр России в четверг, 26 мая.

— Период предупреждения — с 15:00 26 мая до 21:00 27 мая. Местами гроза, — говорится в сообщении.

Отмечается, что также в Москве и Подмосковье действует «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Ожидается, что в период с 9:00 до 21:00 порывы будут достигать 15 метров в секунду.

Накануне сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что над Москвой концентрируются отдельные массивы дождевых туч. Синоптик добавил, что с вечера четверга, 26 мая, до полудня пятницы, 27 мая, на Москву прольется около 15–20 миллиметров осадков, что составляет около трети месячной нормы.

В этот же день главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в Москве в выходные ожидается комфортная погода до плюс 19 градусов с небольшим дождем. По ее словам, в воскресенье будет немного теплее, чем в субботу, — от 17 до 19 градусов тепла.

Москва предупреждение Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Украинцы массово дезертируют

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Рубль продолжит укрепляться

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О родительской любви

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Стать добрее и сильнее

Все мнения
О проекте