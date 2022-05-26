«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за грозы до вечера 27 мая

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В столичном регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Причиной стала ожидаемая гроза. Об этом сообщил Гидрометцентр России в четверг, 26 мая.

— Период предупреждения — с 15:00 26 мая до 21:00 27 мая. Местами гроза, — говорится в сообщении.

Отмечается, что также в Москве и Подмосковье действует «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Ожидается, что в период с 9:00 до 21:00 порывы будут достигать 15 метров в секунду.

Накануне сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что над Москвой концентрируются отдельные массивы дождевых туч. Синоптик добавил, что с вечера четверга, 26 мая, до полудня пятницы, 27 мая, на Москву прольется около 15–20 миллиметров осадков, что составляет около трети месячной нормы.

В этот же день главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в Москве в выходные ожидается комфортная погода до плюс 19 градусов с небольшим дождем. По ее словам, в воскресенье будет немного теплее, чем в субботу, — от 17 до 19 градусов тепла.