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«Многослойный пирог дождевых туч»: синоптик предупредил об интенсивных дождях в Москве

Юлия Курганова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
«Многослойный пирог дождевых туч»: синоптик предупредил об интенсивных дождях в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Над Москвой концентрируются отдельные массивы дождевых туч, кое-где уже накрапывает дождь, это такое предтишье к ненастью, которое ждет жителей столицы в ближайшие сутки. Об этом сообщил в среду, 25 мая, сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Как только подойдет атмосферный фронт, небо затянет многослойный пирог дождевых туч, зарядят довольно интенсивные ливни, — рассказал он.

Синоптик сообщил, что с вечера четверга, 26 мая, до полудня пятницы, 27 мая, на Москву прольется около 15–20 миллиметров осадков, что составляет около трети месячной нормы.

При этом Тишковец отметил, что, несмотря на интенсивные дожди, москвичей ждет мощное потепление. В ближайшую ночь температура воздуха в городе составит плюс 5-7 градусов, по области — 3-8 градусов тепла. В первой половине дня 26 мая будет облачно с прояснениями. Днем в столице прогнозируется до плюс 19-21 градуса, то есть температурный фон вернется в рамки климатической нормы, сообщает портал «Москва 24».

Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что комфортная погода до плюс 19 градусов с небольшим дождем ожидается в Москве в выходные. По ее словам, в воскресенье будет немного теплее, чем в субботу — от 17 до 19 градусов тепла.

синоптики Евгений Тишковец Москва
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