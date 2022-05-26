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Движение трамваев между станцией метро «Войковская» и Михалковской улицей приостановят по выходным дням

Лейла Алиева
Город
Движение трамваев между станцией метро «Войковская» и Михалковской улицей приостановят по выходным дням
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, метро Войковская Карта всех событий

Трамваи между станцией метро «Войковская» и улицей Михалковской не будут курсировать с 28 мая по выходным дням из-за проведения ремонтных работ. Об этом в четверг, 26 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Маршрут трамвая № 27 в эти дни работать не будет, — говорится в сообщении.

Кроме того, трамвай № 23 вместо остановки «Михалково» временно будет курсировать от станции метро «Сокол» до «Войковской», а трамвай № 30 — от улицы Кулакова до метро «Войковская».

Вместо трамваев пассажиры могут воспользоваться автобусом № 023, который следует от метро «Войковская» до проезда Черепановых (по Соболевскому проезду), передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого стало известно, что движение транспорта на нескольких улицах возле большой спортивной арены «Лужники» перекроют вечером 29 мая. Так, в городе перекроют Проектируемый проезд № 2309 — от улицы Усачева до улицы Доватора; улицу Савельева — от улицы Усачева до улицы Доватор.

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