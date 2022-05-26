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Экономист Разуваев дал совет, что сейчас делать с деньгами и накоплениями

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Финансы
Экономист Разуваев дал совет, что сейчас делать с деньгами и накоплениями
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

ЦБ будет продолжать снижать ключевую ставку, поэтому делать банковские вклады нужно как можно быстрее, а с оформлением кредитов лучше подождать некоторое время. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал экономист Александр Разуваев.

Эксперт отметил, что резкое снижение ключевой ставки значительно снизит доходность по вкладам.

— Банки начнут снижать ставки по вкладам — скорее всего, прямо с завтрашнего дня. Банковские вклады делать будет не так выгодно, поэтому, если класть на депозит, то чем быстрее, тем лучше, — подчеркнул собеседник «ВМ».

По словам специалиста, многие аналитики предполагали, что ставка будет понижена до 12 процентов, однако ЦБ решил снизить ставку сразу до 11 процентов.

К концу года стоит ожидать дальнейшего снижения ключевой ставки, предположил Разуваев.

— Я сам вообще ожидал, что снизят до 10 процентов. Думаю, в конце года ключевая ставка будет девять или даже восемь с половиной, — спрогнозировал собеседник «ВМ».

Экономист отметил, что после снижения ключевой ставки люди будут чаще брать кредиты. Однако, по прогнозам Разуваева, 10 июня ЦБ снизит ключевую ставку до 10 процентов. Если есть возможность пока не брать кредит, лучше подождать несколько недель, посоветовал специалист.

При этом курс доллара и евро будет расти, что затормозит снижение цен, предупредил эксперт.

— Я не считаю, что нужно иметь сбережения в валютах потенциального противника, но вижу на второе полугодие курс доллара и евро 75 рублей: так нужно для бюджета. Раньше цены немного снижали на импорт, на что-то еще, но сейчас уже все, — заключил экономист.

Центральный банк РФ снизил ключевую ставку сразу на три процента — теперь она составляет 11 процентов. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ в четверг, 26 мая.

— Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 27 мая 2022 года на 300 базисных пунктов, до 11,00 процентов годовых. Последние недельные данные указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен. Ослаблению инфляционного давления способствуют динамика обменного курса рубля наряду с заметным снижением инфляционных ожиданий населения и бизнеса, — говорится в сообщении.

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