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Собянин заявил о рождении первого ребенка в новом отделении больницы имени Ворохобова

Георгий Соланович
Город
Собянин заявил о рождении первого ребенка в новом отделении больницы имени Ворохобова
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
ул. Саляма Адиля, 2/44 Карта всех событий

Первый ребенок появился на свет в родильном отделении нового перинатального центра больницы имени Ворохобова. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 26 мая.

— Не могу не поделиться приятной новостью. Первый малыш появился сегодня на свет в родильном отделении нового перинатального центра больницы имени Ворохобова. <...> Поздравляю родителей новорожденного и весь коллектив стационара с таким важным событием! Здоровья маме и малышу, — заявил глава города в своем Telegram-канале.

Собянин также добавил, что строительство нового перинатального центра было завершено в 2020 году. Изначально здание было отдано под лечение пациентов с коронавирусной инфекцией, а теперь медицинские специалисты смогли приступить к своей основной работе.

В родильном отделении разместили современное оборудование: 44 инкубатора и более 40 аппаратов искусственной вентиляции легких для младенцев.

До этого Собянин выступил на торжественном открытии суперфинала четвертого сезона конкурса «Лидеры России» в Гостином Дворе.

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