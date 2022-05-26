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Собянин выступил перед участниками суперфинала конкурса «Лидеры России»

Георгий Соланович
Город
Собянин выступил перед участниками суперфинала конкурса «Лидеры России»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил на торжественном открытии суперфинала четвертого сезона конкурса «Лидеры России» в Гостином Дворе. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в четверг, 26 мая.

По его словам, Россия сейчас столкнулась с новыми вызовами, которые могут стать импульсом к развитию.

— «Лидеры России» и «Россия — страна возможностей» — стандартные надписи, но сегодня за ними скрывается нечто большее. За последние годы ни одной команде лидеров не приходилось сталкиваться с такими вызовами, с какими вы столкнетесь. Поэтому вы должны быть не просто лидерами, вы должны быть суперлидерами для того, чтобы преодолеть трудности и стать победителями, — подчеркнул глава города.

Комплексная работа по развитию Москвы началась в 2011 году. Собянин отметил, что за это время решилась транспортная проблема: столичные специалисты завершили строительство МЦК и достраивают БКЛ, преобразовывают железнодорожные участки в направления МЦД, улучшают парковое пространство и занимаются возведением МСД.

Глава города также подчеркнул, что развитие получила и столичная система здравоохранения, которая лучше конкурентов справилась с пандемией коронавируса. Кроме того, рабочие обустраивают городскую среду, а столичные предприятия работают в сфере импортозамещения, передает официальный сайт мэра Москвы.

16 мая Собянин сообщил, что московский завод «Рено» переходит на баланс города. На предприятии возобновят выпуск машин под брендом «Москвич», а потом и электромобилей. Директором предприятия стал Дмитрий Пронин, до этого он занимал должность замглавы столичного департамента транспорта.

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