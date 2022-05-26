Собянин заявил о начале сезона «Спортивных выходных»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Новый офлайн-сезон «Спортивных выходных» стартует в Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин в четверг, 26 мая.

— «Спортивные выходные» идут онлайн и офлайн. Подбираются самые живописные локации — 20 спортивных площадок, из них 16 — около павильонов «Здоровая Москва», где можно быстро проверить свое здоровье. Тренировки проходят каждые выходные, в 10:00 и 12:00. Впервые в новом сезоне пройдут занятия по стретчингу на крыше Северного речного вокзала, йога возле пруда в Царицыно, тренировки в Доме культуры «ГЭС-2» и много других активностей, — написал Собянин на своей странице «ВКонтакте».

Мэр Москвы напомнил, что горожане могут выбрать подходящие занятия по пяти видам спорта. Бесплатные тренировки будут проходить под руководством профессионалов.

До этого Собянин заявил о рождении первого ребенка в новом отделении больницы имени Ворохобова. Строительство нового комплекса было завершено в 2020 году. Изначально здание было отдано под лечение пациентов с коронавирусной инфекцией, а теперь медицинские специалисты смогли приступить к своей основной работе.