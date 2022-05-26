Скончался один из основателей группы Depeche Mode Энди Флетчер

Фото: ТАСС / Alessandro Bosio

Один из основателей группы Depeche Mode — музыкант-клавишник Энди Флетчер скончался на 60-м году жизни. Об этом сообщили на официальной странице группы в одной из социальных сетей.

— Мы шокированы и переполнены горем в связи с безвременной кончиной нашего дорогого друга, члена семьи и товарища Энди Флетчера. Флэтч обладал поистине золотым сердцем и всегда был рядом, когда нужна была поддержка — беседа, смех. Наши мысли сейчас с его родными, и мы просим вас помнить о них и не тревожить в это тяжелое время, — говорится в сообщении.

Причина смерти музыканта не уточняется.

Группа Depeche Mode — британский музыкальный коллектив, который образовался в 1980 году. Группа создала собственный узнаваемый стиль, совмещая поджанры электронной и рок-музыки, и стала одной из наиболее успешных групп мира.