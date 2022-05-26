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Гинцбург: обезьяны могли подхватить оспу от грызунов

Егор Провоторов
Общество
Гинцбург: обезьяны могли подхватить оспу от грызунов
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Обезьяны могли сами подхватить оспу от мелких грызунов, которые являются главными переносчиками данного вируса, заявил в четверг, 26 мая, глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его мнению, приматы сами являются пострадавшими в этом случае. С большой долей вероятности, считает ученый, они заразились вирусом от мышей или крыс, которые считаются основным резервуаром и переносчиком оспы.

В эфире федерального телеканала «Россия-1» Гинцбург отметил, что если вирус начнет массово передаваться между людьми, то вероятно возникновение вариантов с повышенной вирулентностью — способностью вируса вызывать заболевание.

— Это будет уже в эпидемиологическом и клиническом плане очень опасно, — резюмировал директор НИЦ имени Гамалеи.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что риски завоза оспы обезьян в Россию есть, однако они небольшие. По словам главы ведомства, на сегодняшний день нет никакой необходимости прививать от новой оспы всех граждан России. Однако следует приложить усилия для самостоятельной защиты и соблюдать соответствующие предписания.

Инфекции Обезьяны Александр Гинцбург
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