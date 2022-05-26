Попова оценила риски завоза обезьяньей оспы в Россию

Фото: Пресс-служба Совфеда

Риски завоза оспы обезьян в Россию есть, однако они небольшие. Об этом в четверг, 26 мая, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Но главная задача наша сегодня — чтобы не было рисков распространения внутри страны, — заявила она.

По словам Поповой, на сегодняшний день нет никакой необходимости прививать от новой оспы всех граждан России. Однако следует приложить усилия для самостоятельной защиты и соблюдать соответствующие предписания.

Попова посоветовала не забывать мыть руки и носить маски в местах особо сильного скопления людей. Об этом глава Роспотребнадзора рассказала в эфире телеканала «Россия 1».

20 мая ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения ситуации со вспышкой обезьяньей оспы в мире. Болезнь, как уточняется, может передаваться через физический контакт, а также воздушно-капельным путем.

22 мая Бельгия стала первой в мире страной, которая на федеральном уровне ввела ограничения для борьбы с оспой обезьян. Жителям, заболевшим ею, потребуется соблюдать обязательный трехнедельный карантин.