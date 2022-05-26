Reuters: США предупредили Украину о риске эскалации в случае ударов по России

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Вашингтон предупредил Киев о рисках эскалации конфликта с Москвой в случае нанесения ударов по целям на территории России, однако пока не накладывает на Украину ограничений в отношении поставляемого в страну вооружения, сообщает в четверг, 26 мая, агентство Reuters со ссылкой на собственные источники в американском истеблишменте.

По словам одного из анонимных источников, у Штатов имеются опасения об эскалации. Однако, несмотря на них, Вашингтон не слишком сильно связывает Киеву руки в отношении поставляемых туда материалов, пишет РИА Новости.

По информации другого источника, власти США и Украины едины во мнении по вопросам применения определенных видов вооружений. Отмечается, что у Киева достаточно «целей» на территории Украины, для которых и осуществляются поставки оружия, в том числе дальнего действия.

Reuters отмечает, что по информации ее источников, в Киеве «понимают чувствительность любых действий, выходящих за пределы украинской границы».

Глава МИД России Сергей Лавров накануне заявил, что Москва предостерегает страны Запада от поставок вооружений на Украину, которые способны наносить удары по территории России.