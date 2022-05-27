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Новые соглашения между Киевом и Варшавой могут означать «мягкую аннексию» Польшей территорий западной Украины, написал в четверг, 26 мая, обозреватель портала The Cradle Пепе Эскобар.

По его мнению, Варшава планирует извлечь большую выгоду из конфликта в соседней стране и усилить свое влияние на западе Украины в военно-политическом, экономическом и культурном плане. Теперь полякам будет разрешено избираться в местные органы власти и даже претендовать на посты конституционных судей, пишет РИА Новости.

— Это означает, что Киев полностью передает управление украинским несостоявшимся государством Польше. Варшаве даже не придется посылать войска, — заметил бразильский журналист.

В минувшее воскресенье, 22 мая, президент Украины Владимир Зеленский выразил намерение внести в парламент законопроект, который установит особый правовой статус граждан Польши на территории страны. Об этом сообщила представитель Верховной рады в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря.

После этого депутат Госдумы Адальби Шхагошев заявил, что действия Варшавы и Киева доказывают планы Варшавы по принятию в свой состав территорий Украины.