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Зеленский заявил о намерении дать гражданам Польши особый статус на Украине

Александр Афонин
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Зеленский заявил о намерении дать гражданам Польши особый статус на Украине
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский намерен внести в парламент законопроект, который установит особый правовой статус граждан Польши на территории страны. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщила представитель Верховной рады в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря.

— Президент анонсировал внесение в парламент в ближайшее время законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши на Украине, — сказала она.

Отмечается, что другие детали документа пока не оглашаются, передает ТАСС.

6 мая зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Польша хочет вернуть себе «исторические земли» на территории Украины, прикрываясь агрессивной антироссийской политикой и лживыми заявлениями об общем счастье с республикой. Он отметил, что в День национальной конституции Польши глава государства Анджей Дуда официально заявил о территориальных претензиях к Украине.

До этого бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что на западе страны началась подготовка к вхождению в состав Польши. По его словам, украинские власти поменяли стратегию применения вооружений, получаемых от европейских государств.

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