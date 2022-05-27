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В США заявили, что влияние «дефолта» в России на мировую экономику будет минимальным

Егор Провоторов
В мире
В США заявили, что влияние «дефолта» в России на мировую экономику будет минимальным
Фото: whitehouse

Власти Соединенных Штатов ожидают минимального воздействия на американскую и мировую экономику в случае «дефолта» в России. Об этом в минувший четверг, 26 мая, на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Официальный представитель американской администрации напомнила, что ранее Минфин США решил не продлевать срок действия генеральной лицензии, позволяющей Москве производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга. Она истекла в среду, 25 мая, пишет ТАСС.

По словам Жан-Пьер, это говорит о том, что РФ, вероятнее всего, не сможет выполнить свои долговые обязательства и «столкнется с дефолтом».

— Мы ожидаем, что влияние на мировую и американскую экономику будет минимальным, учитывая то, что Россия уже находится в состоянии финансовой изоляции, — заявила пресс-секретарь Белого дома.

При этом, как подчеркнула представитель американской администрации, Минфин Соединенных Штатов продолжает следить за ситуацией и вести обсуждения с представителями мирового финансового сообщества по этому вопросу.

Накануне глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что даже если США объявят России технический дефолт, для россиян ничего не изменится.

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