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Силуанов заявил, что технический дефолт никак не повлияет на россиян

Евгений Белоусов
Экономика
Силуанов заявил, что технический дефолт никак не повлияет на россиян
Фото: Пресс-служба Совфеда

Даже если США объявят России технический дефолт, для россиян ничего не изменится. Об этом в четверг, 26 мая, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

— Вообще, технический дефолт — это дефолт, который объявила, по сути, западная инфраструктура своим же инвесторам. Мы надежный заемщик, мы как выполняли даже в этих сложных условиях, так и будем искать варианты, — объяснил министр.

По словам Силуанова, Россия предложит инструмент, чтобы все держатели российского долга могли получить свои проценты. Москва обладает достаточным количеством ресурсов и валюты для всех выплат, передает слова министра RT.

Днем ранее американское министерство финансов выпустило генеральную лицензию, позволяющую американским физическим и юридическим лицам совершать финансовые операции для уплаты налогов, сборов и импортных пошлин в России до 30 сентября.

В этот же день стало известно, что Минфин России продолжит осуществление выплат по госдолгу в рублях на фоне ужесточения внешних ограничений. Теперь, согласно заявлению министерства, платежи будут проходить через Национальный расчетный депозитарий (НРД), который станет платежным агентом.

Антон Силуанов Россия дефолт
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