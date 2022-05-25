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Минфин США разрешил американцам оплачивать налоги в России до 30 сентября

Евгений Белоусов
В мире
Минфин США разрешил американцам оплачивать налоги в России до 30 сентября
Фото: Unsplash

Американское министерство финансов выпустило генеральную лицензию, позволяющую американским физическим и юридическим лицам совершать финансовые операции для уплаты налогов, сборов и импортных пошлин в России до 30 сентября. Документ был опубликован в среду, 25 мая.

Теперь американские физические либо юридические лица, которыми прямо или косвенно владеют граждане США, уполномочены платить налоги, сборы или импортные пошлины, а также приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрацию или сертификаты при условии, что такие операции необходимы для их деятельности на территории России, передает РИА Новости.

В этот же день стало известно, что Минфин России продолжит осуществление выплат по госдолгу в рублях на фоне ужесточения внешних ограничений. Теперь, согласно заявлению министерства, платежи будут проходить через Национальный расчетный депозитарий (НРД), который станет платежным агентом. Получатели средств смогут конвертировать полученные рубли в предусмотренную заранее валюту.

До этого министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия не собирается объявлять дефолт по внешнему государственному долгу. По его словам, Москва сможет выплатить обязательства в российской валюте в случае закрытия западной инфраструктуры для РФ.

Кроме того, американское правительство готово полностью заблокировать для России возможность проводить выплаты по облигациям после 25 мая.

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