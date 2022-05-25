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Минфин: Россия будет платить рублями по госдолгу

Евгений Белоусов
Экономика
Минфин: Россия будет платить рублями по госдолгу
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Минфин России продолжит осуществление выплат по госдолгу в рублях на фоне ужесточения внешних ограничений. Об этом в среду, 25 мая, сообщили в пресс-службе министерства.

— Решение Минфина США об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей по государственному долгу Российской Федерации ущемляет в первую очередь права иностранных инвесторов, вложившихся в российские долговые инструменты, и подрывает доверие к западной финансовой инфраструктуре, — заявили в пресс-службе.

Теперь, согласно заявлению министерства, платежи буду проходить через Национальный расчетный депозитарий (НРД), который станет платежным агентом. Получатели средств смогут конвертировать полученные рубли в предусмотренную заранее валюту.

Держатели российских еврооблигаций внутри учетной инфраструктуры страны получат выплаты на свои счета в НРД. Однако доступ к деньгам появится только после предоставления НРД документального доказательства прав на них, говорится в сообщении.

Днем ранее в Министерстве финансов США сообщили, что срок действия лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания внешнего долга, не будет продлен. Cрок действия лицензии истек 25 мая в 07:01 по московскому времени.

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что таким образом Штаты хотят искусственно запретить выплаты в долларах. Однако, подчеркнул он, у России есть способ преодолеть подобный вызов со стороны Вашингтона.

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что отказ Минфина США от продления лицензии на обслуживание внешнего долга России связан исключительно с политическими причинами. При этом Россия в состоянии платить, если рассматривать ситуацию только с финансовой точки зрения.

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