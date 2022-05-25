Володин ответил на решение о непродлении лицензии на обслуживание внешнего долга РФ

Фото: Пресс-служба Госдумы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин прокомментировал новость о том, что американский Минфин не продлит лицензию на обслуживание внешнего долга России. Свое мнение по этому поводу он написал в среду, 25 мая, на своей странице в Telegram.

По словам Володина, таким образом Штаты хотят искусственно запретить выплаты в долларах.

При этом, отметил спикер Думы, у России есть решение, чтобы преодолеть данный вызов.

— Во-первых, все необходимые денежные средства на выплаты есть. Во-вторых, платить будем в рублях. Это осмысленный выбор США. Они сами запретили выплаты в долларах, — написал он.

24 мая в Министерстве финансов США сообщили, что срок действия лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания внешнего долга, не будет продлен. Отмечается, что срок действия лицензии истечет 25 мая в 07:01 по московскому времени.