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Володин ответил на решение о непродлении лицензии на обслуживание внешнего долга РФ

Полина Долганова
В мире
Володин ответил на решение о непродлении лицензии на обслуживание внешнего долга РФ
Фото: Пресс-служба Госдумы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин прокомментировал новость о том, что американский Минфин не продлит лицензию на обслуживание внешнего долга России. Свое мнение по этому поводу он написал в среду, 25 мая, на своей странице в Telegram.

По словам Володина, таким образом Штаты хотят искусственно запретить выплаты в долларах.

При этом, отметил спикер Думы, у России есть решение, чтобы преодолеть данный вызов.

— Во-первых, все необходимые денежные средства на выплаты есть. Во-вторых, платить будем в рублях. Это осмысленный выбор США. Они сами запретили выплаты в долларах, — написал он.

24 мая в Министерстве финансов США сообщили, что срок действия лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания внешнего долга, не будет продлен. Отмечается, что срок действия лицензии истечет 25 мая в 07:01 по московскому времени.

Вячеслав Володин Россия США
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