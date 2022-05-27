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Замглавы ФСБ: Украина с 2014 года разворачивала войска на границе с Россией

Егор Провоторов
В мире
Замглавы ФСБ: Украина с 2014 года разворачивала войска на границе с Россией
Фото: depositphotos

Первый замглавы Федеральной службы безопасности (ФСБ), руководитель Пограничной службы ФСБ РФ Владимир Кулишов в пятницу, 27 мая, заявил, что украинское командование разворачивало на границе с Россией войсковые формирования с 2014 года.

По его словам, при поддержке западных партнеров украинские власти вели «интенсивные военные приготовления», которые сопровождались развертыванием войсковых формирований в приграничных с Россией районах.

По словам главы российской погранслужбы, такие приготовления происходили в условиях активной антироссийской пропаганды. За последние восемь лет киевские власти произвели более 40 подобных акций, подчеркнул Кулишов.

Пограничники ФСБ России, а также территориальные органы безопасности пресекли более 120 провокаций в отношений граждан, а также кораблей и иных субъектах в акваториях Азовского и Черного морей, заявил замглавы ведомства в интервью «Российской газете».

В конце апреля в Краснодарском крае пограничное управление ФСБ закрыло выход в район Азовского моря маломерным судам из-за проведения антитеррористической операции.

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