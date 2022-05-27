Россия и Китай заблокировали в СБ ООН резолюцию об ужесточении санкций против КНДР

Фото: МИД РФ

Россия и Китай наложили право вето на решение по ужесточению санкций против Северной Кореи при голосовании в четверг, 26 мая, в Совете Безопасности ООН. Проект резолюции был представлен США, однако документ был не принят из-за действий российской и китайской делегаций.

При этом 13 государств-членов Совбеза ООН поддержали США в их желании усилить санкционное давление на Пхеньян, пишет ТАСС.

Штаты в документе осудили проведение недавнего запуска межконтинентальной баллистической ракеты, а также других недавних ракетных испытаний. Проект резолюции предполагал сокращение объемов поставок нефти и нефтепродуктов в КНДР. Кроме того, предполагалось заблокировать активы ряда госструктур этой страны и ограничить деятельность северокорейской организации, якобы занимающейся хакерской деятельностью.

Теперь же Генассамблея ООН соберется для обсуждения ситуации вокруг КНДР в течение десяти дней. В конце апреля Всемирная организация одобрила резолюцию, по которой заседания Генассамблеи будут проводиться каждый раз в случае применения права вето в Совбезе любой страной.

В минувшую среду, 25 мая, Северная Корея запустила очередной баллистический снаряд в направлении Японского моря.