СМИ: Северная Корея запустила баллистический снаряд в сторону Японского моря

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Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) произвела запуск неустановленной баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом в среду, 25 мая, сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

— В среду Северная Корея запустила неустановленную баллистическую ракету в восточном направлении, заявили военные Южной Кореи, всего через день после того, как президент США Джо Байден завершил свою поездку в Азию, — передало агентство.

Позже сообщили, что КНДР запустила вторую баллистическую ракету в направлении Японского моря.

Северная Корея с начала года провела 16 испытаний вооружений, включая пуски МБР, баллистической ракеты для подводных лодок (БРПЛ), систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.

4 мая КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Предполагается, что снаряд может быть межконтинентальной баллистической ракетой.