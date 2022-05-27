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В ФСБ рассказали о боевиках, пытавшихся попасть в РФ под видом беженцев их Украины

Егор Провоторов
Общество
В ФСБ рассказали о боевиках, пытавшихся попасть в РФ под видом беженцев их Украины
Фото: president.gov.ua

Руководитель Пограничной службы ФСБ РФ, генерал армии Владимир Кулишов в пятницу, 27 мая, рассказал о попытках украинских националистов, в том числе принимавших участие в боевых действиях в юго-восточной части Украины, попасть в Россию под видом беженцев.

Первый замглавы ФСБ России в интервью «Российской газете» напомнил, что с середины февраля нынешнего года из Украины на территорию Российской Федерации пограничниками было пропущено более 1,2 миллиона человек.

По словам Кулишова, сотрудники погранслужбы ФСБ совместно с представителями территориальных органов безопасности, а также подразделений Росгвардии в потоке беженцев с Украины было выявлено около 250 боевиков.

Кроме того, генерал армии сообщил, что в настоящее время сохраняется угроза диверсии со стороны украинских спецслужб на крымском направлении.

В этом же интервью глава Пограничной службы ФСБ России рассказал, что украинское командование разворачивало на границе с Россией войсковые формирования на протяжении последних восьми лет.

боевики Украина Граница
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