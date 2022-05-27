CNN: Вашингтон вскоре может объявить о новых поставках оружия Киеву

Фото: The U.S. Army/Master Sgt. Sean M. Worrell

Соединенные Штаты могут на следующей неделе объявить о новых поставках оружия на Украину, включив в них реактивные системы залпового огня (РСЗО), сообщает в четверг, 26 мая, американский телеканал CNN со ссылкой на источники в истеблишменте США.

Власти Украины часто заявляют о том, что в боях на востоке страны им больше всего требуются РСЗО, однако западные страны пока не предоставляют Киеву подобное вооружение, пишет РИА Новости.

Американская администрация склоняется в сторону поставок подобного оружия в рамках более крупного пакета военной помощи украинским властям, о котором Вашингтон может объявить уже на следующей неделе, сообщил источник журналистам.

По информации телеканала, дальность действия тех типов РСЗО, которые просит официальный Киев, может достигать 300 километров и использоваться в том числе для обстрелов целей на российской территории.

Накануне стало известно, что Вашингтон предупредил Киев о рисках эскалации конфликта с Москвой в случае нанесения ударов по целям на территории России, однако пока не накладывает на Украину ограничений в отношении поставляемого в страну вооружения.