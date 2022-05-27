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Инвестстратег Суверов рассказал, как Россия отреагирует на «долговой шантаж» США

Егор Провоторов
В мире
Инвестстратег Суверов рассказал, как Россия отреагирует на «долговой шантаж» США
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Лишение Москвы генеральной лицензии на выплату внешнего долга, которым угрожает Вашингтон, весьма вероятно. Это может стать причиной технического дефолта России, однако серьезных последствий для отечественной экономики не будет, считает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

Специалист напомнил, что у России в настоящее время достаточно денег на погашение внешнего долга, общий объем которого по облигационным займам составляет около 39 миллиардов долларов.

В интервью агентству «Прайм» инвестстратег также подчеркнул, что у Москвы также имеется желание платить по счетам, несмотря на заморозку части зарубежных резервов страны западными государствами.

— То есть, это искусственный дефолт, но США скорее всего преследуют в большей степени политические цели. Дефолт России станет признанием эффективности санкций и давления на страну. В ответ Россия, скорее всего, заплатит рублями и пойдет в международные суды с исками о неправомерности дефолта, — резюмировал Суверов.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что власти Соединенных Штатов ожидают минимального воздействия на американскую и мировую экономику в случае «дефолта» в России.

Россия США дефолт
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