В Госдуме намерены изменить систему капремонта домов в России

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Государственная дума рассчитывает изменить систему капитального ремонта домов в России. Парламентарии планируют ввести обязательное техобследование жилых зданий перед формированием графика работ, соответствующий законопроект уже одобрен на заседании экспертного совета комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

Документ планируется внести на обсуждение в нижнюю палату парламента в весеннюю сессию, сообщила в пятницу, 27 мая, газета «Известия» со ссылкой на собственные источники в Государственной думе.

Инициатива законодателей предполагает разделить во времени проведение оценки состояния строения и принятие решения о проведении конкретных работ по капремонту, отметила исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов Анна Мамонова.

Также предполагается, что Минстрой РФ установит методические рекомендации по актуализации регистрационных программ и краткосрочных планов их реализации. Подчеркивается, что мера должна помочь проводить работы в нужной очередности и позволит унифицировать подходы к формированию соответствующих программ в регионах, а также тиражировать успешный опыт, сложившийся к сегодняшнему дню в субъектах федерации.

В середине мая стало известно, что в Зеленограде в 2022 году собираются провести капитальный ремонт в восьми многоквартирных домах.