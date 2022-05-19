Восемь многоквартирных домов капитально отремонтируют в Зеленограде в этом году

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Зеленоград Карта всех событий

В Зеленограде в этом году собираются провести капитальный ремонт в восьми многоквартирных домах. Об этом в четверг, 19 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Самые высокие дома, где в этом году пройдет капремонт, находятся в районе Силино. Это корпуса 1002, 1003, 1005 и 1006. 22-этажные панельные дома с одним или двумя подъездами построили в 1977–1979 годах по типовому проекту, — говорится в сообщении.

У корпуса 1005, как уточняется, самая большая площадь фасада среди домов округа, в которых запланированы работы, она достигает 17,2 тысячи квадратных метров. У корпуса 1002 самая маленькая — 4,1 тысячи квадратных метров, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что в столице начались работы, связанные с капитальным ремонтом фасадов жилых домов. Так, в программу капремонта 2022 года вошли 1,4 тысячи фасадов. Наибольшее количество работ планируется провести на юге, востоке и северо-востоке города.

При этом депутат Мосгордумы Александр Козлов рассказал, что сезонные работы по программе капитального ремонта в столице проводятся под особым контролем. В городе планируют привести в порядок около 1,7 миллиона квадратных метров покрытия.