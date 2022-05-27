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Проблемы с Tetra Pak могут сократить ассортимент молока и соков в России

Егор Провоторов
Общество
Проблемы с Tetra Pak могут сократить ассортимент молока и соков в России
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

В ближайшее время производители российской молочной продукции и соков могут значительно сократить ассортимент. Об этом в пятницу, 27 мая, рассказал представитель одной из крупнейших компаний, присутствующих на отечественном рынке.

Источник отметил, что производствам в скором времени будет не хватать упаковок Tetra Pak — один из производителей этой тары ушел с рынка еще в марте. Когда такая упаковка будет в дефиците, заводы будут вынуждены сосредоточиться на производстве скоропортящейся продукции и не смогут долго хранить молоко.

— Пока компании не знают, как решать этот вопрос, совершенно точно у всех сократится ассортимент — альтернатив для асептической упаковки пока не видно, — пояснил источник газете «Известия».

Производителям соков и детского питания не хватает также красок и клея для «тетрапаков». Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев пояснил, что в связи с этим, если ситуация не поменяется, бизнес может отказаться от товаров небольшого объема и продукции с повышенным сроком годности.

Накануне председатель технического комитета «Упаковка» Росстандарта Петр Бобровский напротив заявил, что даже в случае ухода из России компании Tetra Pak стране хватит многослойной картонной упаковки, которая, в частности, используется для молока и сока.

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