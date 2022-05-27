Итальянские СМИ: Джонсон предложил Зеленскому создать антироссийский альянс

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому организовать новый международный альянс для противостояния России, пишет в четверг, 26 мая, итальянская газета Corriere Della Sera со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, Лондон предлагает объединить под одним флагом государства, недовольные политикой Брюсселя и действиями Берлина в адрес Москвы, в новый «политический, экономический и военный альянс», способный стать альтернативой Евросоюза.

Впервые предложение прозвучало во время визита Джонсона в Киев, пишет РИА Новости. Лидером этого блока глава британского кабмина предлагает сделать свою страну. Кроме Украины, Эстонии, Литвы, Польши и Латвии в него также можно было бы позднее включить Турцию.

— Джонсон предлагает создать альянс государств, которые ревностно защищают национальный суверенитет, выступают за свободную экономику и готовы занимать максимально жесткую позицию в отношении российской военной угрозы, — отмечается в материале.

Итальянская газета утверждает, что в Киеве пока не стали выражать свою позицию относительно предложения британского премьера. По информации журналистов, Зеленский ожидает саммита стран ЕС, на котором будет решаться вопрос о признании Украины кандидатом на вступление в союз.

В минувший четверг, 19 мая, Великобритания выделила дополнительный пакет военной помощи Украине на 1,3 миллиарда фунтов стерлингов.