Джонсон объявил о выделении Украине еще 1,3 миллиарда фунтов стерлингов

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Великобритания выделяет дополнительный пакет военной помощи Украине на 1,3 миллиарда фунтов стерлингов. Об этом в четверг, 19 мая, сообщил британский премьер-министр Борис Джонсон.

— Для оказания Украине поддержки в обеспечении обороны среди прочего будут поступать дальнобойная артиллерия, ракеты класса «берег — корабль», а также беспилотные летательные аппараты, — уточнили в пресс-службе канцелярии лидера.

Кроме того, Джонсон переговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Премьер затронул тему роста мировых цен на продовольствие из-за ситуации на Украине. Он также обсудил с украинским лидером возможность открытия жизненно важных каналов поставок украинского зерна по морю и суше, передает ТАСС.

В апреле британский премьер назвал победу России на Украине «реалистичной вероятностью». Кроме того, Джонсон отметил, что на данный момент Россия очень близка к тому, чтобы обезопасить наземный коридор с Мариуполем.

До этого Джонсон сообщил, что Соединенное Королевство отправит свои танки в Польшу, чтобы Варшава смогла поставить бронетехнику Киеву. По его словам, в Лондоне считают необходимым увеличить военную поддержку Киева и санкционное давление на Москву, так как задачи Вооруженных сил России на Украине могут быть выполнены.