Британский премьер назвал победу России на Украине «реалистичной вероятностью»

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает победу России в военной операции на Украине «реалистичной вероятностью». Об этом политик заявил в пятницу, 22 апреля, на пресс-конференции, комментируя оценки западных спецслужб о том, что спецоперация может продлиться до конца года и в итоге Россия одержит победу.

— Печальная вещь в том, что это — реалистичная вероятность. Конечно, — сказал британский премьер.

Кроме того, Джонсон отметил, что на данный момент Россия очень близка к тому, чтобы обезопасить наземный коридор с Мариуполем. Также он опасается, что ситуация сейчас непредсказуема, передает РИА Новости.

22 апреля Джонсон сообщил о том, что Соединенное Королевство отправит свои танки в Польшу, чтобы Варшава смогла поставить бронетехнику Киеву. По его словам, в Лондоне считают необходимым увеличить военную поддержку Киева и санкционное давление на Москву, так как задачи Вооруженных сил России на Украине могут быть выполнены.

До этого Россия запретила въезд британскому премьер-министру Борису Джонсону.

В марте Борис Джонсон заявил, что для нанесения максимального экономического ущерба России Великобритания продолжит усиливать санкции против нее. Также Джонсон рассказал, что Британия продолжает обеспечивать Украину оружием.