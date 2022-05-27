Звезды «Однажды в России» рассекретили «интересное положение» Ваенги

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Актрисы популярного комедийного шоу «Однажды в России» Ольга Картункова и Екатерина Моргунова «рассекретили» беременность известной отечественной певицы Елены Ваенги.

В своих социальных сетях Картункова поделилась фотоснимком, на котором отчетливо заметен округлившийся живот мурманской звезды. Дополнительно артистку выдало характерное для подобного периода положение руки на животе, как бы защищающее будущего ребенка.

Для 45-летней певицы эта беременность вторая в жизни. Первому сыну Ваенги — Ивану — уже девять лет, отцом ребенка является музыкант Роман Садырбаев. В 2016 году возлюбленные сыграли свадьбу, пишет портал «Телепрограмма».

В минувший четверг, 26 мая, стало известно, что известный московский рэп-исполнитель Гуф (Алексей Долматов) во второй раз в своей жизни стал отцом. Фотография музыканта и его супруги Юлии появилась в одной из соцсетей. На снимке родители в больничной палате держат на руках новорожденного ребенка. Пара еще не сообщала о поле малыша. Раскрывать имя ребенка родители также не стали.