Ветреную погоду пообещали жителям и гостям столицы 27 мая

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В предстоящую пятницу, 27 мая, Москва и Подмосковье будут находиться в тылу циклона. Синоптики пообещали жителям регионов кратковременные дожди при облачной с прояснениями погоде. Геомагнитный фон в последний будний день недели прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости.

Воздух в столичном регионе в этот день прогреется до 18 градусов, в области — до 19. Ветер будет дуть западный 5-10 метров в секунду с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление к середине дня составит 737 миллиметров ртутного столба при относительной влажности воздуха порядка 60 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

— Влияние циклона скажется на характере погоды в столичном мегаполисе: атмосферное давление низкое, ночью от 8 до 10 градусов и днем 16..18, содержание кислорода близко к климатической норме, — рассказали специалисты.

В минувший четверг, 26 мая, появилась информация, что городские службы были переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого ухудшения погодных условий к концу текущей недели.