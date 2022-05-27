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Страны «большой семерки» обсуждают вопрос снятия санкций с российских бизнесменов

Егор Провоторов
В мире
Страны «большой семерки» обсуждают вопрос снятия санкций с российских бизнесменов
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На Западе изучают идею о предоставлении российским предпринимателям обхода санкционных мер в обмен на финансирование восстановления украинской территории, пишет издание Associated Press.

Суть предложения заключается в разрешении российским бизнесменам «откупаться» от рестрикций и использовать сэкономленные на этом средства на восстановление Украины.

По информации источников информагентства, подобную идею внесла на обсуждение канадский министр финансов Христя Фриланд на встрече глав соответствующих ведомств «большой семерки» в Германии на минувшей неделе, передает Интерфакс.

По словам одного из осведомленных источников AP, канадский политик подняла этот вопрос после обсуждения с российскими предпринимателями. При этом в Киеве знают о подобных предложениях. При этом подчеркивается, что в настоящее время это предложение не рассматривается для реализации, а лишь обсуждается в кулуарах.

В минувшую среду, 25 мая, стало известно, что итальянская Финансовая гвардия наложила новые санкции на имущество граждан России, которые попали под санкции ЕС из-за ситуации вокруг Украины

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