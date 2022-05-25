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Италия заморозила имущество россиян, попавших под санкции Евросоюза

Полина Долганова
В мире
Италия заморозила имущество россиян, попавших под санкции Евросоюза
Фото: Pixabay

Итальянская Финансовая гвардия наложила новые санкции на имущество граждан России, которые попали под санкции ЕС из-за ситуации вокруг Украины. Об этом в среду, 25 мая, сообщили в пресс-службе Дворца Киджи.

Уточняется, что речь идет о недвижимости жены бизнесмена Дмитрия Пумпянского Галины. Ее имущество находится в провинции Лекко и стоит около 300 тысяч евро. В перечне объектов, которые попали под санкции, также есть арт-объект бизнесмена Алексея Кузьмичева, стоимость которого оценивается в 230 тысяч евро, передает РИА Новости.

Евросоюз после начала российской спецоперации на Украине заморозил активы бизнесменов из России на общую сумму около десяти миллиардов евро. Об этом в среду, 25 мая, сообщило агентство dpa со ссылкой на данные Европейской комиссии (ЕК). При этом по состоянию на начало апреля было заморожено около 6,7 миллиарда евро. 25 мая ЕК планирует представить проект закона, согласно которому активы российских бизнесменов можно будет конфисковать.

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