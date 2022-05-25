Евросоюз заморозил активы российских бизнесменов на десять миллиардов евро

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Евросоюз после начала российской спецоперации на Украине заморозил активы бизнесменов из России на общую сумму около десяти миллиардов евро. Об этом в среду, 25 мая, сообщило агентство dpa со ссылкой на данные Европейской комиссии (ЕК).

При этом по состоянию на начало апреля было заморожено около 6,7 миллиарда евро.

25 мая ЕК планирует представить проект закона, согласно которому активы российских бизнесменов можно будет конфисковать, передает РИА Новости.

В марте журнал Forbes со ссылкой на источники сообщал, что власти Германии конфисковали яхту российского бизнесмена Алишера Усманова стоимостью около 600 миллионов долларов. Уточняется, что 156-метровую яхту Dilbar конфисковали в Гамбурге на севере ФРГ.

23 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о конфискации активов граждан, которые поддерживают российскую военную специальную операцию в стране.

Днем ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Германия открыта к предложению ЕС изымать государственные активы России в пользу Украины, однако предвидит сложности, с которыми придется столкнуться при конфискации собственности попавших под санкции россиян.