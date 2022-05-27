NYT обратила внимание на раскол во мнениях западных стран по ситуации на Украине

Между Соединенными Штатами, Европой и Украиной наметился раскол в оценках того, какие цели стороны преследуют в этом конфликте и на какие уступки готов пойти Киев ради завершения боевых действий на своей территории, пишет газета The New York Times.

Спустя три месяца «выдающегося единства» становится все больше заметен раскол во мнениях относительно того, что делать дальше, пишут журналисты. Они обращают внимание на то, что в ситуации, когда Вашингтон называет Россию «страной-изгоем, которая обязана быть исключена из мировой экономики», в европейских странах предупреждают об опасностях такого подхода, пишет ТАСС.

В частности, обозреватели обращают внимание на смену позиции Штатов. В конце апреля руководитель Пентагона Ллойд Остин заявил о стремлении США видеть Россию «ослабленной». Также единение НАТО и ЕС в последнее время также подвергается серьезному давлению, поскольку некоторые страны не желают соглашаться с проамериканскими ограничительными мерами против РФ.

— К тому же, европейцы даже не пытаются, по крайней мере пока, отказаться от импорта российского газа, — пишет NYT.

Накануне стало известно, что страны «большой семерки» изучают идею о предоставлении российским предпринимателям обхода санкционных мер в обмен на финансирование восстановления украинской территории.