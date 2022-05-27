Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Пары, которые быстро развелись

Пары, которые быстро развелись

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

NYT обратила внимание на раскол во мнениях западных стран по ситуации на Украине

Егор Провоторов
В мире
NYT обратила внимание на раскол во мнениях западных стран по ситуации на Украине

Между Соединенными Штатами, Европой и Украиной наметился раскол в оценках того, какие цели стороны преследуют в этом конфликте и на какие уступки готов пойти Киев ради завершения боевых действий на своей территории, пишет газета The New York Times.

Спустя три месяца «выдающегося единства» становится все больше заметен раскол во мнениях относительно того, что делать дальше, пишут журналисты. Они обращают внимание на то, что в ситуации, когда Вашингтон называет Россию «страной-изгоем, которая обязана быть исключена из мировой экономики», в европейских странах предупреждают об опасностях такого подхода, пишет ТАСС.

В частности, обозреватели обращают внимание на смену позиции Штатов. В конце апреля руководитель Пентагона Ллойд Остин заявил о стремлении США видеть Россию «ослабленной». Также единение НАТО и ЕС в последнее время также подвергается серьезному давлению, поскольку некоторые страны не желают соглашаться с проамериканскими ограничительными мерами против РФ.

— К тому же, европейцы даже не пытаются, по крайней мере пока, отказаться от импорта российского газа, — пишет NYT.

Накануне стало известно, что страны «большой семерки» изучают идею о предоставлении российским предпринимателям обхода санкционных мер в обмен на финансирование восстановления украинской территории.

Украина Евросоюз (ЕС) США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Украинцы массово дезертируют

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Бизнес проявляет инициативу

Все мнения
О проекте