Признание Курил оккупированными может лишить Японию шанса на договор с Россией

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Признание южных Курил «незаконно оккупированными» лишает Токио шансов на заключение мирного соглашения с Россией и дальнейшее обсуждение территориального спора, заявил политолог Джеффри Хорнунг в интервью изданию Diplomat.

— Это, наряду с отказом России от мирных переговоров с Японией в силу недружественной позиции страны, лишает ее шансов на заключение договора или решение территориального вопроса, — отметил специалист.

Эксперт объяснил, что ситуацию дополнительно «подогревает» решение японских властей о введении санкций против российской финансовой сферы, компаний и политических деятелей, а также оказание военной помощи Украине.

Поступая таким образом, Япония теряет абсолютно все рычаги воздействия на Москву, которые у нее в теории могли бы быть, подчеркнул Хорнунг.

Собеседник издания также выразил опасения, что последствиями попыток изолировать РФ может стать сближение Москвы с Пекином, что для Токио может стать «серьезной стратегической головной болью», пишет РИА Новости.

В минувшую среду, 25 мая, российский посол в Японии Михаил Галузин сообщил, что власти города Хиросимы не будут приглашать представителей России на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки, которая состоится 6 августа.