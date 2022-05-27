Более тысячи лифтов заменили в Москве с начала года

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Специалисты в рамках региональной программы капитального ремонта заменили в Москве более тысячи лифтов с начала года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы в правительстве города Петр Бирюков в пятницу, 27 мая.

— В этом году в рамках региональной программы капремонта запланирована замена более 2,2 тысячи лифтов в многоквартирных домах, более тысячи новых лифтов уже установлено. В столице уделяется особое внимание соблюдению сроков эксплуатации, ведь лифт — это оборудование повышенной опасности, которое требует постоянного контроля технического состояния и своевременной замены, — подчеркнул заммэра.

По его словам, за десять лет действия региональной программы капремонта специалисты поменяли почти 40 тысяч лифтов. Примечательно, что в Москве нет ни одной подъемной конструкции, срок эксплуатации которой превышал бы 25 лет.

Всего в программу замены лифтов в столице включены более 112 тысяч конструкций. При проведении работ используется отечественное оборудование.

5 мая сообщалось, что в домах Северного административного округа Москвы до конца года установят 192 новых лифта.