Сергунина: 820 тысяч бесплатных консультаций предоставили специалисты проекта «Малый бизнес Москвы»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

За десять лет работы специалисты проекта «Малый бизнес Москвы» (МБМ) провели 820 тысяч бесплатных консультаций и десять тысяч мероприятий. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина в пятницу, 27 мая.

— За десять лет специалисты МБМ провели 820 тысяч бесплатных консультаций и десять тысяч мероприятий. Полмиллиона раз предприниматели воспользовались его цифровыми сервисами и онлайн-услугами, а разноплановые программы обучения прошли больше 370 тысяч человек, — отметила заммэра.

Кроме того, в обязанности работников МБМ входит консультирование предпринимателей по аспектам ведения бизнеса, подбор индивидуальных мер поддержки для клиентов, а также проведение вебинаров, семинаров и тренингов.

По словам Сергуниной, наиболее популярными форматами обучения у бизнесменов стали многодневные курсы, многоуровневые программы обучения, интенсивы стартап-школы МБМ, занятия в проекте «Онлайн-академия МБМ» и участие в отраслевых акселераторах.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что по итогам апреля число субъектов малого и среднего бизнеса в России составило более шести миллионов.