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Воробьев: Новые владельцы McDonald’s сохранят 95 процентов отечественной продукции

Араз Салехов
Общество
Воробьев: Новые владельцы McDonald’s сохранят 95 процентов отечественной продукции
Фото: mosreg.ru

Новые владельцы McDonald’s откроют свои точки к середине июня, сохранив при этом 95 процентов отечественной продукции. Об этом в пятницу, 27 мая, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

— За время приостановки она (компания McDonald’s — прим. «ВМ») проанализировала продукцию отечественных поставщиков. Будут и запах бекона, и булочки с кунжутом. Все сырье и так было отечественным, замену пришлось искать совсем точечно. Все, что нужно, уже нашли, — отметил он.

При этом глава региона добавил, что весь персонал сохранится и выйдет на работу. Так, в Подмосковье работали десять тысяч человек в самих ресторанах, еще 15 тысяч — у поставщиков.

— Все партнеры, в том числе компании из Подмосковья, которые поставляли туда хлеб, мясо, овощи, сохраняют контракты. У нас порядка 140 точек по области: половина всей говядины и свинины там — подмосковные поставщики, одноразовая посуда и упаковка из Ивантеевки, 80 процентов сыра и 100 процентов молочных смесей — из Раменского, 60 процентов салатов и овощей — из «Белой дачи» в Котельниках, — цитирует Воробьева РБК.

Напомним, что McDonald's под новым брендом собираются открыть в России 12 июня. Первым заработает ресторан в центре Москвы, в районе станции метро «Пушкинская».

Подмосковье Андрей Воробьев McDonald’s
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