«Помойные передачи»: Шукшина призвала закрыть развлекательные ток-шоу в России

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Российская актриса Мария Шукшина считает, что в России необходимо закрыть все развлекательные передачи на телевидении. По ее мнению, подобные выпуски нельзя считать актуальными в такое тяжелое политическое время, да и в целом они дискредитируют институт семьи и взаимоотношения между людьми.

— А почему бы нам в нашей стране не отменить такие помойные передачи, где стирают грязное белье на всю страну, — отметила она.

При этом Шукшина уверена, что на данном этапе стоит обратить свое внимание на передачи патриотического характера, в которых будут рассказывать о простых гражданах.

— Почему нельзя заменить контент новыми патриотическими передачами, рассказывающими о простых людях, о наших солдатах, скромных героях в тылу и на передовой, проливающих кровь за наше будущее без рабских кандалов, — цитирует Шукшину «Комсомольская правда».

Помимо этого, телеведущая раскритиковала выступление Киркорова на поваленном кресте. По ее словам, подобное стоит считать нарушением российских законов. Артистка была удивлена тому, что с подобным «бесовским шоу» Киркоров намеревается гастролировать по России.