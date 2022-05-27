Психолог рекомендовала выпускникам не обсуждать ответы с одноклассниками после ЕГЭ

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После сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не стоит обсуждать и сравнивать ответы с одноклассниками, поскольку подобное лишь повышает уровень тревожности. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщила преподаватель кафедры «Педагогическая психология имени профессора Гуружапова» Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Анна Адаскина.

— Стараемся отвлечься. Все, что ты мог, ты уже сделал. Обсуждение ответов и сравнение их с решениями одноклассников (а они могут быть неправильными) только усиливают волнение. Лучше не участвовать в активных обсуждениях, которые только подогревают тревогу, ввести ограничение на экзаменационные темы («Об экзаменах говорим не более трех минут»), — отметила она.

При этом психолог порекомендовала школьникам, испытывающим сильную тревожность, воспользоваться простой дыхательной техникой. Также эксперт заявила, что после длительного напряжения необходимо поощрить себя — прогуляться, встретиться с друзьями или посмотреть сериал, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Напомним, что 26 мая в столице начался основной период государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. В частности, наиболее востребованными предметами для сдачи ЕГЭ стали обществознание, английский язык и информатика.